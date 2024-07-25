Bursa'nın İnegöl Sungurpaşa mahallesinde meydana gelen olayda komşuları tarafından kedisi öldürülen hayvansever anne ve kızı da darp edilerek yaralandı.

Olay İnegöl'ün kırsal Sungurpaşa mahallesinde meydana geldi. Anne Serpil B.(57) ve kızı Cansu Y. (30), iddiaya göre kedisini öldürdüğünü düşündükleri yan komşuları Ali A.(56) ve Yurdanur G.(30) tartışma yaşadılar. Tartışma da öfkeli komşular, anne ve kızını darp ettiler. Yaralanan anne ve kızı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olayın ardından Jandarma komutanlığı ekipleri şüpheli Ali A. Ve kızı Yurdanur G.'yi gözaltına aldılar.

İnegöl Kent Konseyi Sokak Hayvanlarını Koruma Gurup Başkanı Şebnem Erkan ve hayvanseverler yaralı anne ve kızını hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Açıklama yapan İnegöl Kent Konseyi Sokak Hayvanlarını Koruma Gurup Başkanı Şebnem Erkan, "Şu an Bursa İnegöl Devlet Hastanesi Acil önündeyiz. Çok üzgünüz, apar topar evlerimizden çıktı buraya geldik. Biz İnegöl’de hayvanseverleriz. Burada çeşitli dernekler, çalışma grupları ve bireysel olarak hayvansever arkadaşlarımız mevcut. Henüz bu sokak hayvanlarıyla alakalı yasa tasarısı meclisten geçmemişken bizi bu tür şeyler yaşamak üzdü. Burada Sungurpaşa köyümüz var. Sungurpaşa köyümüzde besleme yapan bir arkadaşımız ve kızı vardı. Burada daha önce besleme yaptıkları zaman sorun yaşadılar. 1 ay önce evleri taşlanmış. Bu insanlar hayvan besledikleri için, gidip dağda taşta değil, kendi bölgelerinde orada hayvan besledikleri için kendi komşularıyla sorun yaşamışlar. Büyük ihtimalle kadın oldukları için biz öyle düşünüyoruz üzerine gelmişler. 6 kişi genç kızımıza saldırmış. Kızımız ve annesinde gerçekten darp izleri var. Gerçekten fotoğraflarda elimizde mevcut. Biz bu davanın yakasında olacağız, takipçisi olacağız. Besleme yapan hayvansever arkadaşlarımız yalnız değil. Henüz meclisten geçmemiş bir yasa yüzünden insanlar nasıl kendilerinde hak buluyorlar, nasıl zarar veriyorlar? Biz şu an şok içindeyiz ve çok üzgünüz. Bununla alakalı tekrar bir basın açıklaması yapacağız. Arkadaşlarda ifade veriyorlar. Biz bu var olan kutuplaşmadan artık hayvanseverlere karşısında hayvanlara ve hayvanseverlere zarar veren gruplar, insanlar olmaya başladı. Biz bu durumdan çok üzgünüz. Bizim amacımız var olan doğanın dengesini korumak, sokak hayvanlarına sahip çıkmak. Onlar zaten sokakta ve zordalar. Açlar, yaz mevsimizdeyiz, susuz kalmışlar. Biz onların yanındayken bizim de bu şekilde zarar görmemiz bizi çok üzdü." dedi.



Hayvansever Filiz Karabulut," Ben kısaca bir şey söylemek istiyorum. Sürekli bizim beslemelerde karşımıza çıkan çok büyük bir sorun var. Siz hayvanları besliyorsunuz insanları önemsemiyorsunuz diyorlar. Biz hiçbir insanın zarar görmesini kesinlikle istemiyoruz. Ama hiçbir hayvanın insan tarafından insan tarafından zarar görmesini istemiyoruz. Hayvansever olarak biz insan düşmanı değiliz. Bu şekilde düşünmüyoruz. Ne insanlarımız zarar görsün ne de hayvanlarımız zarar görsün. Biz toplum olarak hep birlikte yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. Lütfen bu şekilde hayvanseverleri ötekileştirerek hareket etmeyelim. Bizim bu akşam yaşadığımız olay bu şekilde bir olay. Sırf hayvan besleniyor diye ezilen masum bir kedimiz var. Ezildi diye arkadaşlarımız darp edildi. 6 kişi tarafından darp edildi. Neden biliyor musunuz? Neden bu canlara kıydınız? Neden ezdiniz? Dedikleri için. Bu çok üzücü. Biz kısaca her canlının yanında olmaya çalışan insanlarız. Bu konuda duyarlı olalım. Ötekileştirme yapmayalım. Arkadaşlarımızda bu konuda bize destek olacak. Umarım hep birlikte toplumumuza gereken bilgiyi aktarırız." dedi.