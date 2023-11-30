Bu sabah saatlerinde vatandaşlar "Adabeyan kargonuz yola çıktı" şeklinde sahte kargo takip mesajları aldıklarını dile getiriyor. Vatandaşlar bu mesajların dolandırıcılar tarafından gönderilmiş olabileceği endişesiyle tedirginlik yaşıyor.

İddialara göre dolandırıcıların kendilerine yeni yöntem olarak "Adabeyan" gibi sahte bir kargo firması adı kullanarak kişilere sahte kargo takip bilgileri içeren mesajlar gönderiyor. Dolandırıcılar tarafından atılan bu mesajlarda, kargonun yola çıktığı ve takip numarasının bulunduğu belirtilerek, alıcıların dikkatini çekmeye çalışıyorlar.

Vatandaşların böyle bir kargo gönderiminin olmadığını ve bu tür mesajların dolandırıcılık girişimi olabileceğini fark ederek, dikkatli olmaya çağrı yapıyor.

Şikayet yağdı

Bir kullanıcı kendisine mesaj gönderildiğini belirterek yayınladığı şikayetinde şu ifadelere yer verdi: “Vermediğim bir kargo siparişi için aldığım mesajda bilinçsizce linki açtım. Herhangi bir olayda sorumluluk kabul etmiyorum ve yasal işlem başlatarak haklarımı kullanacağım.”

Başka bir kullanıcı ise: “Ada beyan diye bir yerden siparişiniz yola çıkmıştır diye iki mesaj aldım. Beklediğim herhangi bir kargo yoktur, bu konuyla ilgili sorumluluk kabul etmiyorum. Buradaki yorumlara baktığımda pek çok kişi aynı konuda yazmış. Bu konu beni tedirgin etti.” dedi.

Peki bu herkesi tedirgin eden Adabeyan nedir?

Adabeyan nedir?

Sosyal medyada, son zamanlarda "Adabeyan Kargo" adı altında gönderilen sahte kargo takip bilgileri içeren mesajlar gündeme geldi.

Kullanıcılar, bu mesajların kurumsal bir firma izlenimi vererek sahte kargo takip bilgileri içerdiğini iddia ediyorlar.

Mesajlarda, kargonun yola çıktığı ve takip numarasının bulunduğu belirtiliyor. Bu tarz mesajlar, dolandırıcılar tarafından kullanılarak kişisel bilgilerin ele geçirilmesi veya zararlı yazılımların bulaştırılması amacıyla gönderildiği düşünülüyor.