Hamidiye mahallesinde apartmana girip hırsızlık yapmaya çalışan iki şahıstan biri mahalle sakinleri tarafından yakalanıp bayılana kadar darp edildi.



Olay saat 04.30 sıralarında Hamidiye mahallesi Kutlu sokakta meydana geldi. Apartmana girip hırsızlık yapmaya çalışan 2 şahıs mahalle sakinleri tarafından fark edildi. Şahıslar kaçmaya çalıştı. 2 şahıstan biri mahalle sakinlerince yakalanıp darp edildi. Darp sonucu bayılan şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fahrettin Eniş