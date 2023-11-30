Cumartesi günleri İstanbul ve Aydın'dan otobüsle Bursa'ya ulaşan Mertcan Ç. (21), Berzan E. (30), Gökhan E. (32), İshak K. (28) ve Aytekin S. (47), kentte 12 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle suçüstü yakalandı. Güvenlik kameralarının bulunmadığı sokakları hedefleyen şüpheliler, her seferinde farklı adreslere girerek tespih, laptop, ve bıçak gibi değerli eşyaları çalmışlardı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbarlar üzerine harekete geçerek şüphelilerin geçtikleri güzergahları titizlikle inceledi. Kimlik tespiti yapılan zanlılar, teknik ve fiziki takibe alındı. Berzan E, Gökhan E, İshak K. ve Aytekin S'nin cumartesi günleri İstanbul'da buluşup bir araçla Bursa'nın İnegöl' de dahil olmak üzere farklı ilçelerine ulaştığı belirlendi. Bursa Polisi'nin son olarak Orhangazi'de gerçekleştirdiği operasyon sonucunda şüpheliler suçüstü yakalandı.

Mertcan Ç. ise Aydın'da kıskıvrak yakalanarak Bursa'ya getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen işlemlerin ardından Berzan E, Gökhan E, İshak K. ve Mertcan Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aytekin S'nin ise Orhangazi ilçesindeki suçüstü hırsızlık olayıyla ilgili mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.