Dükkanların önünde bulunan iskeletlere sıçrama ihtimali olan ateşi umursamayan iki kafadar, demirleri alarak uzaklaştı. Sabah işyerlerine gelen mobilyacılar güvenlik kameralarını izleyince şok oldular. Duruma tepki gösteren esnaflar, güvenlik zafiyeti olduğunu söyleyerek emniyet ekiplerinin bölgede devriye gezmelerini istediler.

DEMİR İÇİN KOLTUĞU YAKTILAR

Mahmudiye Mahallesi 6. Mobilya sokak üzerinde meydana gelen olayda, biri erkek, biri kadın iki kişi sokak üzerinde hurda demir topluyor. Ellerindeki arabaya koydukları koltuğun demirlerini almak isteyen şahıslar, önce koltuğu kırmayı deniyor. Başarılı olamayan iki kafadar, demirlerini almak istedikleri koltuğu ateşe veriyorlar. Kısa sürede alev topuna dönen koltuktaki demirleri alan şahıslar, alevleri söndürmeden yollarına devam ediyorlar. Sokak üzerinde dükkan önlerinde bulunan koltuk iskeletlerine sıçrama ihtimali olan alevleri umursamayan şahıslar, sokak üzerinde bulunan hurdaları alarak gözden kayboluyor.

EMNİYET EKİPLERİ DEVRİYE ATMALI

Sabah saatlerinde işyerine gelen esnaflar, sokak üzerinde yanmış koltuğu fark edince güvenlik kameralarını izliyor. Duruma tepki gösteren esnaflar, yaşanan olayın bir güvenlik zafiyeti olduğunu söyleyerek, “Koltuk iskeletlerinin dibinde demir için koltuğu yakıyorlar. Bu ateş iskeletlere sıçrasa sokak üzerindeki bütün işyerleri yanardı. Bir anlık ihmal buradaki onlarca firmayı küle çevirirdi. Bu iki şahıs gece boyunca bu sokaklarda gezip, durmuş. Emniyet ekipleri bu şahısları hiç mi fark etmedi? Mobilya sanayisinde devriye atılmıyor mu? Kameralardan da gördüğünüz gibi şahıslar ellerini kollarını sallayarak koltuğu yakıyor ve hiç umursamadan yollarına devam ediyorlar. Bu bir güvenlik zaafıdır. Biz emniyet ekiplerinden gece boyunca devriye atılmasını istiyoruz. Art niyetli insanların dükkanlarımızın çevresinde gezmesini istemiyoruz” dediler.