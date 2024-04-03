İnegöl'de iftar saati kaza

İnegöl-Alanyurt yolunda meydana gelen kazada hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı; 3 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu Yağlı Tohumlar ışıklı kavşakta meydana geldi.

Cumhuriyet mahallesi Gazi Atatürk caddesinden çıkan Sürücü Harun G.(42) yönetimindeki 16 AVF 654 plakalı minibüs, Alanyurt'tan İnegöl'e seyrenden Sürücü Eren B.(22) yönetimindeki 16 ASJ 583 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile minibüsteki yolcu Nuh G.(20) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: MURAT AVCI