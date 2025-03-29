Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri terminal mevkiinde Seracettin D.(44) yönetimindeki 16 SYC 39 plakalı otomobile, arkasından seyir halinde olan Kartal T.(33) yönetimindeki 16 AZD 872 plakalı otomobil çarptı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan Kartal T. yönetimindeki 16 AZD 872 plakalı otomobil, diğer şeritte seyir halinde olan Kemal B.(36) yönetimindeki 35 DTA 91 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kaza sonucu 16 AZD 872 plakalı otomobil sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan Bahriye T.(57), Berke Ç.(20) ile 16 SYC 39 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Yasemin D.(39) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç