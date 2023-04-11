Kaza İnegöl'ün kırsal Ortaköy mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Ortaköy'den İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Cemal Arık Aktaş(28) yönetimindeki 16 J 2837 plakalı otomobil, İnegöl'den Ortaköy Mahallesine seyir halinde sürücü Halil Çukadar(22) yönetimindeki 16 E 3295 plakalı otomobil, yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kafa kafaya çarpıştılar. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken 16 J 2837 plakalı otomobil parçalanarak hurdaya döndü.

Kaza sonucu sürücüler ile 16 J 2837 plakalı otomobildeki yolcu Serhat Gül(29) ile diğer araçtaki yolcu Murat Toka(28) yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. 4 yaralı da Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.