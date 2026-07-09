Olay, Kestel ilçesine bağlı Babasultan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hüseyin G. (85), evinde üst kata çıkmak istediği sırada dengesini kaybederek merdivenlerden aşağı düştü. Başını çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam için sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hüseyin G., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavisinin ardından durumu ağır olması nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Hüseyin G., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları hastanede gözyaşlarına boğuldu.

Yaşlı adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.