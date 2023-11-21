Kaza Burhaniye mahallesi Barbaros caddesi üzerinde meydana geldi.

Barbaros caddesi üzerinde seyir halindeki Sürücü Mustafa B.(42)Yönetimindeki 16 ADR 878 plakalı hafif ticari araç, Şehit Er Turan Çulfa sokaktan çıkan sürücü Mahmud N.(26) yönetimindeki 16 MA 5761 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü, elindeki bilgisayarını bir an olsun bırakmadı. Yaralı, olay yerine sevk edilen Ambulansla elindeki bilgisayarla birlikte İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER MERKEZİ