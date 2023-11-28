Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesindeki yapımı devam eden fabrika inşaatında meydana geldi. İddiaya göre fabrika inşaatında çalışırken işine son verilen Tunahan, çalıştığı inşaatın çatısına çıktı. Olayı gören işçiler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri ikna etmek için yoğun uğraşı verdi. Şahıs, inşaat yetkililerinden parasını istedi. Yetkililer topladıkları içinde dövizlerin bulunduğu 18 bin 500 TL'yi vinç yardımıyla şahsa ilettiler.

Şahıs, paralar içinde bulunan 200 avroyu elleriyle yırtıp attı.

1.5 saat sonra polisin iknasıyla vinç yardımıyla aşağıya inen şahıs, elindeki bıçağı da ikna üzerine polise teslim etti. Şahıs ifadesi alınmak üzere karakola görütüldü.

İbrahim Uslu