29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak olan bu büyük karşılaşma, futbolseverlere ekstra bir sevinç sunacak. Maçın şifresiz olarak yayınlanacak olması ise heyecanı iki katına çıkaracak. Şampiyonlar Ligi'nin Galatasaray-Manchester United maçı, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlere bedava izleme fırsatı sunacak.

Azerbaycan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar sekiz farklı kanal, bu büyük mücadeleyi şifresiz olarak ekranlara taşıyacak. CBC Sports, Proximus Pickx, HBO Max, Viaplay Denmark, Mediaset Infinity, TV4 Play, Blue Sport ve Paramount+, ViX kanalları, maçı izlemek isteyenlere kapılarını ücretsiz olarak açacak. Jose Maria Sanchez'in hakemliğindeki bu mücadele, futbol tutkunlarını heyecanlandırmaya hazır.

Şifresiz Yayın Yapacak Kanallar

Şampiyonlar Ligi coşkusunu evinizden şifresiz yaşamak için hazır mısınız? İşte bu büyük mücadeleyi ekranlarınızdan ücretsiz takip edebileceğiniz ülkeler ve kanallar:

- Azerbaycan: CBC Sports

- Belçika: Proximus Pickx

- Brezilya: HBO Max

- Danimarka: Viaplay Denmark

- İtalya: Mediaset Infinity

- İsveç: TV4 Play

- İsviçre: Blue Sport

- Amerika Birleşik Devletleri: Paramount+, ViX

Bu liste, futbolseverlere Galatasaray-Manchester United müsabakasını keyifle ve ücretsiz olarak takip etme imkanı sunacak.