Tahtaköprü mahallesinde meydana gelen kazada üzerinden traktör geçen adam yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında kırsal Tahtaköprü mahallesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Sürücü Zeki A.(62), 57 AÇ 814 plakalı traktörüyle tarlasına gitti. Tarlasına gittiğinde durdurduğu traktöründen inip iş yapmaya başladı. O sırada traktör yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Sürücü, hareket eden traktörünü durdurmak için koşmaya başladı. Koşarak yetiştiği traktörü, adamın üzerinden geçti. Yaralanan adam ailesine haber verdi. Yaralı adam, ailenin haber vermesi sonucu olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fahrettin Eniş