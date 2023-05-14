Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem milletvekilliği seçimlerinde ilk seçim sonuçları gelmeye başladı.

İnegöl’de saat 17.00 itibariyle biten oy kullanmanın ardından oylar sayıldı.

Gazelli mahallesinde yapılan sayıma göre, 122 oy R adaya, 5 oy K adaya ve 4 oy da S adaya verildi.

Yiğitköy’de ise 131 seçmen oy kullanırken, 91 oy R adaya verildi.

Dömez’de ise 59 oy R adaya, 24 oy K adaya, 20 oy ise S adaya verildi.

Bahariye'de 114 oy kullanılırken, 81 oy R adaya, 4 oy M adaya, 16 oy K adaya ve 8 oy ise S. adaya verildi.

Esenköy'de 135 oy R adaya, 2 oy S adaya, 32 oy K adaya verilirken, 3 boş oy kullanıdı.

Gülbahçe'de 89 oy R adaya, 4 oy K adaya kullanıldı.

Bilalköy'de 134 oy R adaya, 52 oy K adaya, 9 oy S adaya kullanıldı.

Elmaçayır'da 92 oy R adaya, 9 oy K adaya, 9 oy ise S adaya kullanıld.

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