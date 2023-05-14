Sandıklar saat 17.00 itibariyle kapndı.Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sona erdi.

Türkiye bugün seçime gitti. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kurulan sandıklar saat 17:00 itibari ile kapandı.

Ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden oy verme işlemi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Erdoğan,"Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.."

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