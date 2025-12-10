Özcan Ayhan ve beraberindeki heyet, kulüp tesislerine giderek Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Ayhan, İnegölspor’a uzun yıllardır hem kurumsal hem bireysel olarak destek olduklarını belirterek şöyle dedi:

“Şahsi, oda ve MODEF olarak imkanlarımız doğrultusunda her zaman İnegölspor’un yanında olduk. Soğukta, sıcakta, deplasmanlarda takımımızı yalnız bırakmadık. İnegölspor hepimizin ortak değeri. Bu nedenle forma kampanyasına 100 forma alarak katkı sunmak istedik.”

Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ise destekten dolayı teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Ziyaretiniz ve desteğiniz dolayısıyla şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ederim. Özcan Başkan geçmiş dönemlerde de oda, MODEF ve şahsi olarak her zaman yanımızda oldu. İnegöl’ün değerlerine sahip çıktığı için kendisine ve yönetimine ayrıca teşekkür ediyorum. Kampanyamıza verdiğiniz bu katkı çok değerli. Sayenizde çocuklarımız sevinecek.