Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçi yaralandı.

Olay Yeniceköy mahallesi sanayinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. İşçi Selahattin K.(53), ahşap kesimi yaparken sol elini makineye kaptırdı. Parmakları parçalanan işçi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Parmaklarında yaralanmalar olan işçi Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi'ne sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: şerife öz