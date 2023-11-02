Aslında geçmiş yıllarda kupada iyi işler yapmıştık. Hatta kelli felli takımlara karşı oynadığımız futbol ve aldığımız sonuçlarla o dönemde İnegölspor adını hep gündemde kalmıştık.

Son yıllarda bu konuda çok başarılı olduğumuz söylenemez. Yine bu yıl ilk turda BAL liginden Doğubayazıt’ı eleyip turu geçtik. Fakat son 5 yıldır hep ilk turda mendil salladık. Derince ile eşleşince galiba bu yıl yine kupada efsane geri dönecek diye bekliyorduk ki, maç esameleri elimize geçince galiba yine mucize lazım diye düşünmekten edemedik. Tamamen yedek kadro ile çıktığımız maçta erken golü bulduk. Erman Batuhan mücadelesinde faul var diye oyunu bıraktı. Batuhan da müthiş bir vuruşla takımını öne geçirdi. Tabi skor lehimize olunca ister istemez geri yaslandık. Buda istem dışı ama maalesef kimse buna çare bulamadı, bizde modaya uyduk. Rakip yüklendi beraberliği sağladı. Oynamayan oyunculardan umutlu olduğum bazı isimler vardı. Fakat benimde beklentimin altında mücadele ettiler. Tabi böyle olunca da ideal 11 şansları biraz ötelendi. Fakat haksızlık etmeyelim. Rakip daha hazır kadroyla maça çıkmasına rağmen tura yakın taraf bizdik. Daha fazla pozisyon bulduk.

Bana göre penaltı olmayan pozisyonda çalan hatalı düdük skorun tescili oldu. Geriye düştüğümüz anda değişiklikler tam zamanında gerçekleşti. Serhat, Cengiz ve Arda’nın oyuna girmesi ile daha doğru ve net oynamaya başladık. Belki gol gelse rakibin gardını düşürüp tur biletini cebimize koyacaktık. Fakat dediğimiz gibi kadro tercihi maç başında isteyene daha açıkça belli etmişti.

Kupanın bu yılki macerası 2.turda bitti. Artık gözler lige çevrildi ve hafta sonu zor bir deplasman bizi bekliyor. Yeni teknik direktör ile ilk maçta mağlup olan İskenderun ile Osmaniye’de karşılaşacağız. Üst sıralardan kopmama adına mutlak puan ya da puanlar ile dönmek gerekiyor. Yapacağımız ise basit. Son haftalardaki istek ve arzuyu bu maçta da göstermek. Sonrası zaten kendiliğinden gelecektir.