Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda makineyle ahşaba çivi çakan işçinin eline çivi saplandı. Çivili tahta itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Olay saat 12.30 sıralarında Yeniceköy mahallesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. İşçi İshak D.(42), havalı makineyle ahşaplara çivi çakımı yapmaya başladı. O sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu ahşaptan çıkan çiviler sol elinin iki parmağına saplandı. Yaralanan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İTFAİYE ÇIKARDI

Hastaneye İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Acil servis girişindeki bank üzerinde işçinin elindeki ahşapı parçalayarak çıkardılar. Çiviler ise, Acil serviste görevli doktorlar tarafından çıkarıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ