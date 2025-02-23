İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği (İZED), Dünya Engelliler günü nedeni ile engelli vatandaşlar için özel bir program düzenledi.

Hem derneğe gelir sağlamak hem de engelli bireyler ile ailelerin eğlenmesi için organize edilen gece Moda Angel Balo Salonunda yapıldı.

Gece de bir konuşma yapan İZED Başkanı Halil Peynirci, "Daha önce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayamamıştık. Hem eğlence yapalım hem de derneğimize gelir sağlayalım istedik. Bu güzel programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İZED olarak bugüne kadar hayırseverler tarafından derneğimize bağışlanan yüzlerce akülü ve tekerlekli sandalyeyi engelli kardeşlerimize ulaştırdık. Bugünde yine bu görevimizi yerine getiriyoruz. Nuri Pakdim İmam Ortaokulu yöneticileri, öğrenci ve velileri tarafından toplanan paralarla alınan 5 adet akülü araba derneğimize bağışlanmıştı. Yine aynı şekilde Okyanus Koleji yöneticileri, öğrenci ve velileri tarafından toplanan paralarla alınan 12 adet tekerlekli sandalye de derneğimize bağışlandı. Her iki okulumuzun yöneticilerine, öğretmenlerin ve öğrencilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bağışlanan sandalyeler bu gece de derneğimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerimize teslim edildi. Burada İnegöllü hayırseverlere de seslenmek istiyoruz; akülü ve normal tekerlekli sandalyeye ihtiyacımız var. Yaklaşan mübarek Ramazan ayı öncesinde hayırseverlerimizden ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerimize destek olmaya davet ediyoruz” dedi.



Konuşmaların ardından İZED’e tekerlekli sandalye bağışlayan Nuri Pakdim İmam Ortaokulu ile Okyanus Koleji yöneticilerine teşekkür plaketi takdim edildi.



Gecede özel çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi.