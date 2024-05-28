Yatak Odası, Yemek Odası, Koltuk ve Sandalye başta olmak üzere birçok mobilya alanında üretim ve satış yapan firma sayıları konusuydu.

Mobilyanın başkenti diye tabir edilen İnegöl, Türkiye’de en çok mobilya firmasına sahip olan yerleşim yerlerin başında geliyor.

MOBİLYA İHRACATI NE KADAR?

Ülke genelinde yaklaşık yapılan 5 milyar dolar ihracatın önemli kısmı İnegöl’den gerçekleşiyor. 2023 yılında İnegöl mobilya ihracatı 823 milyon doları aştı. Yine Orman Ürünleri ihracatı da 174 milyon doları geçti. Her iki sektörün toplamı 1 milyar doların üzerinde gerçekleşmiş oldu.

İNEGÖL’DE KAÇ MOBİLYA FİRMASI VAR?

İlçede dilden dile dolaşan ve şehir efsanesi olarak nitelendiren mobilyacı firma sayısı genelde 3 bin olarak aktarılıyor. Ancak resmi rakamlar şehir efsanesinden daha fazla.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası(İTSO) ile Marangozlar ve Mobilyacılar Odası’ndan alınan Mayıs 2024 aktif mobilyacı firma sayıları dikkat çekici boyutta.

İTSO’da 6 meslek kodunda faaliyet gösteren mobilyacı aktif işletme sayısı 2 bin 5, İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası’na kayıtlı işletme sayısı 1802 kişi oldu. 2 odada aktif olarak İnegöl’de faaliyet gösteren firma sayısı ise 3 bin 807 oldu.

İTSO’nun Mobilya İmalat Grubunda 577, Mobilya Oturma Grubunda 560, Mobilya Dekorasyon grubunda 140, Mobilya Toptan Perakende grubunda 411, Finans grubunda 111 ve İhracat-Ticaret Grubunda ise 206 aktif işletme üyesi yer alıyor.

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odasında ise üyelerin çoğunluğu, mobilya, koltuk, sandalye üretimi yapan firmalar.

ODALARA KAYITLI OLMAYANLAR DA VAR

Resmi rakamlara göre İnegöl’de mobilya alanında faaliyet gösteren firma sayısı her ne kadar 3 bin 807 olsa da vergi kaydı bulunup oda kaydı olmayan işletmeler de yer alıyor. Küçük sanayi sitelerinde yer alan bu işletmelerin çoğu 2-3 ve 4. Katlarda iş yapan firmalardan oluşuyor. Bu işletmelerin sayısının da 500 civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu işletmelerinde eklenmesi durumunda İnegöl’de aktif faal mobilyacılık yapan firma sayısı 4 bin 300’ü geçiyor.