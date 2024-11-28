

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekiplerince kaçak yollarla ülkeye sokulan eşyalara yönelik çalışma başlatıldı. Özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, ihbar üzerine polis ekipleri tarafından İnegöl ilçesinde durduruldu.

Araçta arama yapan polis, otobüsün merdiven altlarında bulunan koltuk altındaki koridora zulalanmış şekilde 140 kaçak cep telefonu, 475 elektronik sigara, 300 paket kaçak sigara ele geçirdi. Otobüs şoförü A.C. gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu. Olayla ilgili tahkikat devam ederken, araçtan çıkan kaçak malzemeler kameraya yansıdı.