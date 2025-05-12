Bir yandan daha estetik ve modern bir kent oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, bir yandan da kaçak yapıyla mücadelesini sürdürüyor. Şehrin mimarisini olumsuz etkilediği gibi kontrolsüz şekilde yapıldığı için tehlike de arz eden kaçak yapılar, bir bir tespit edilerek yıkılıyor.



Kaçak yapıyla mücadelede taviz verilmeyeceği hemen her fırsatta ifade edilirken, bu kapsamda kanun dışı tüm yapılarla ilgili de incele eleyip sık dokuyan ve denetimleri sıklaştıran İnegöl Belediyesi, uygunsuz yapılarla ilgili bugüne kadar çok sayıda yıkım gerçekleştirdi. Kaçak yapılarla ilgili öncelikle tespit sonrası vatandaşlara bilgi verilip yer sahiplerinin kendi imkanlarıyla kaçak yapıları kaldırılması tebliğ edilirken, kaldırılmayan yapılar ise belediye ekiplerince yıkılıyor.

Bugün Şibali mahallesi yolu üzerinde 12 ayrı kaçak yapı tespit edilerek yıkım kararı çıktı. Kaçak yapılardan 8'i sahipleri tarafından kaldırılırken, 4'ü ise Fen işleri ekiplerince yıkıldı.