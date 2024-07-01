Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yanlışlıkla yemeğe atılan kireç çözücü kimyasal, baba ve oğlunu öldürüyordu.

Olay Mahmudiye mahallesi şimşek sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Kadın çaydanlıktaki kireci temizlemek için içine kimyasal temizleyici döktü. Çaydanlıkta kalan kimyasalın olduğunu unutan kadın, kimyasalı su zannederek pişirdiği yemeğe kattı. Akşam yemeği yiyen baba Mehmet A. (45) ve oğlu Ömer A. (15) bir anda fenalaştı. Fenalaşan baba ve oğlu özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından çocuk Bursa'da bir hastaneye, baba ise İnegöl Devlet Hastanesinde servise kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İBRAHİM USLU