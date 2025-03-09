Etkinlikte, CHP'ye yeni katılan üyelere rozet takdim edilmesinin ardından, Bursa Milletvekili Gülhayat Altaca Kayışoğlu, Parti Meclis Üyesi Canan Taşer ve çok sayıda kadın üye de katılım sağladı.

Bunun yanı sıra, İlçe Başkanı Zemci Şahin ve Kadın Kolları Başkanı Emine Asuman Yaka, geceye katılarak konuşma yaptı.



İlçe Başkanı Zemci Şahin, emekçi kadınların mücadelesinde hayatını kaybedenleri anarak tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Şahin, konuşmasında ayrıca 31 Mart Yerel Seçimlerinde partilerinin büyük bir zafer elde ettiğini belirterek, yapılan anketlerde CHP'nin birinci parti çıktığını vurguladı.

Şahin, "Yapılacak genel seçimlerde partimiz yine büyük zafer kazanarak, gösterdiğimiz aday da Cumhurbaşkanı olacaktır” dedi.