Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa mahallesi Mahmut Esat Bey caddesi üzerinde seyir halinde Ömer S. (18) yönetimindeki 16 AAF 083 plakalı otomobil ile Adnan Menderes bulvarı üzerinde seyir halinde henüz sürücü belirlenemeyen 41 JA 366 plakalı otomobil iki caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu 16 AAF 366 plakalı otomobilin sürücü ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan Polat Ç. (18) ile diğer araçta yolcu konumunda bulunan Barış K. (29) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza sonrası 41 JA 366 plakalı otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçarken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Öznur Dede