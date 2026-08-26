Türk siyasetinde belediye başkanlarının parti değiştirmesi ve Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti’ye katılım iddiaları gündemdeki yerini korurken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında merak edilen konu da açıklığa kavuştu. Son günlerde kulislerde konuşulan iddiaların aksine, Yavaş’ın YENİ Parti’ye geçmeyeceği ve siyasi çalışmalarını CHP çatısı altında sürdüreceği ifade edildi.

CHP’den Mansur Yavaş açıklaması

Gelişmeyle ilgili Aydınlık Gazetesi’ne konuşan CHP Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, iddialara doğrudan yanıt verdi.

Mansur Yavaş ile CHP Genel Merkezi arasında herhangi bir soğukluk bulunmadığını belirten Sarı, “Mansur Bey bizim büyükşehir belediye başkanımız. Kendisi CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istediğini net bir şekilde söyledi. Biz zaten tüm belediye başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin aidiyetlerini netleştirmelerini istiyoruz” diyerek Yavaş’ın CHP’de kalacağını doğruladı.

Ankara kulislerinde “Meclis dengesi” iddiası

Yeni Şafak’ın Ankara kulislerinden aktardığı bilgilere göre ise Mansur Yavaş’ın şimdiye kadar YENİ Parti’ye geçmemesinin ve CHP’de kalma kararının arkasında oldukça kritik bir “meclis dengesi” hesabı bulunuyor.

148 üyeli ABB Meclisi’nde kararların kabul edilmesi ve çoğunluğun sağlanabilmesi için 75 üye gerekiyor. Cumhur İttifakı’nın (AK Parti + MHP + BBP) toplam 61 üyeye sahip olduğu belirtilirken, AK Parti yapılan son katılımlarla üye sayısını 50’ye çıkararak meclisin en büyük grubu haline geldi. Yavaş’ın partisi CHP’nin üye sayısı ise 49’da kaldı.

ABB Meclisi’nin güncel sandalye dağılımı şöyle:

AK Parti: 50

50 CHP: 49

49 YENİ Parti: 30

30 MHP: 9

9 Bağımsız: 7

7 BBP: 2

2 Yeniden Refah: 1