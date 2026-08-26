İnegöl’ün Şehitler köyü, genç girişimci Aleyna Alkan’ın hayalini gerçeğe dönüştürdüğü sıra dışı bir işletmeye ev sahipliği yapıyor.

Gazi Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra Bodrum’un önde gelen otellerinde çalışan 25 yaşındaki Aleyna Alkan, yaklaşık 2 yıllık sektör deneyiminin ardından anne ve babasının teşvikiyle memleketine döndü.

Alkan, ailesine ait yaklaşık 1000 metrekarelik alanda bulunan eski köy evini, geçmişin izlerini koruyarak modern bir pizza evine dönüştürdü. Köy evinde bulunan tarihi taş fırın ise genç girişimcinin işletmesini kurmasında en önemli ilham kaynaklarından biri oldu.

10 Çeşit İtalyan Tarzı Pizza

28 Mayıs 2026 tarihinde hizmet vermeye başlayan Aleyzza Pizza, kısa sürede büyük ilgi görmeye başladı. İşletmede İtalyan tarzında hazırlanan 10 farklı pizza çeşidi yer alıyor.

Aleyzza Pizza’nın menüsünde genç girişimci Aleyna Alkan’ın kendi özel tarifiyle hazırladığı pizza da bulunuyor. Özel pizza hamuru üzerine füme dana kaburga, pastırma, sucuk, mozzarella peyniri ve domates sosu kullanılan pizza, acılı ballı sosuyla da farklı bir lezzet deneyimi sunuyor.

5 Masayla Başladı, 14 Masaya Ulaştı

İlk açıldığı dönemde 5 masayla müşterilerini ağırlayan Aleyzza Pizza, gördüğü yoğun ilgi üzerine kapasitesini artırarak bugün 14 masaya ulaştı.

Köy evinin otantik atmosferi, eski taş fırının verdiği farklı ambiyans ve pizzaların lezzeti, işletmenin kısa sürede tanınmasında etkili oldu. Sosyal medya fenomenlerinin yanı sıra siyasilerin de işletmeyi ziyaret ederek yaptıkları paylaşımlar, Aleyzza Pizza’nın daha geniş kitlelere ulaşmasına önemli katkı sağladı.

Müşteriler Farklı Şehirlerden Geliyor

Aleyzza Pizza artık yalnızca İnegöllülerin değil, çevre illerden ve farklı şehirlerden gelen vatandaşların da uğrak noktası haline geldi.

İnegöl’ün yanı sıra Bursa, İstanbul, Eskişehir, Yalova, Balıkesir, Adapazarı, Bilecik ve Ankara’dan müşteriler, köydeki bu farklı lezzeti deneyimlemek için Şehitler köyünün yolunu tutuyor.

Özellikle hafta sonlarında yoğunluk yaşanan işletmede, zaman zaman yer bulamayan müşterilerin masa sırası beklemek zorunda kalıyor.

Aleyzza Pizza, pazartesi günleri hariç haftanın diğer günlerinde müşterilerini ağırlıyor.

Aleyna’nın Destekçisi Ailesi

Aleyna Alkan’ın girişimcilik yolculuğunda en büyük destekçileri ise ailesi oldu. Babası Murat Alkan ve annesi Sultan Alkan’ın yanı sıra teyzeleri ve komşuları da işletmenin çalışmalarına destek veriyor.

Genç yaşında aldığı gastronomi eğitimi ve Bodrum’daki otel deneyimini memleketinde girişimciliğe dönüştüren Alkan, özellikle gençlere örnek olacak bir başarı hikâyesine imza atıyor.

Hayaldi, Gerçek Oldu

Genç girişimci Aleyna Alkan, gazetemize verdiği özel röportajda, hayalinin nasıl gerçeğe dönüştüğünü anlattı.

Genç girişimci Aleyna Alkan, “Hayalimde hep kendime ait bir işyeri açmak vardı. Babam bana okuma fırsatı tanıdı. Ben de gastronomi alanında üniversite okumaya karar verdim. Okulu bitirdikten sonra Bodrum’un en ünlü 2 otelinde çalıştım. Ünlü şeflerle müthiş bir tecrübeye sahip oldum. Anne ve babamın teşvik etmesiyle İnegöl’de köyüme geri döndüm.” dedi.

Eski köy evinin dönüştürülmesinde babasının büyük destek verdiğini belirten Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Babam eski köy evini gastro mutfağına dönüştürmeme destek oldu. Köy evinde bulunan taş fırından esinlenerek pizzacı açmaya karar verdim. Yaptığım pizzalar inanılmaz sevildi. Dilden dile dolaşınca sosyal medyada paylaşımlar yapılmaya başlandı. Sosyal medya fenomenleri ve siyasilerimiz sağ olsunlar, gelip bizlere destek oldular. Bir anda işyerimiz dolmaya başladı. İlgiden çok fazla memnunum. Sadece İnegöl’den değil, çok sayıda şehirden müşteriler gelmeye başladı.”

Genç Girişimcilere İlham Oluyor

Gastronomi eğitimini profesyonel mutfak deneyimiyle birleştirerek doğup büyüdüğü köye dönen Aleyna Alkan, bugün ailesinin ve yakın çevresinin desteğiyle işletmesini büyütmeye devam ediyor.

Köy evinin nostaljik dokusunu, taş fırının hikâyesini ve İtalyan pizza kültürünü bir araya getiren Aleyzza Pizza, kısa sürede İnegöl’ün dikkat çeken lezzet duraklarından biri olurken, genç girişimciliğin de dikkat çekici örnekleri arasında yerini aldı.

Aleyzza Pizza, İnegöl-Bursa karayolunun 13. kilometresinde, Şehitler köyü içerisinde yer alıyor.