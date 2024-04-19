Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Mehter Sokaktan Baykut sokağa çıkmak isteyen Hacı Hasan Ş. yönetimindeki 16 AOT 579 plakalı otomobil ile Baykut sokak üzerinde seyir halinde olan Fahri U. yönetimindeki 16 ALP 530 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile araçlarda bulunan Ali A. ile Ayşe D. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İbrahim Uslu