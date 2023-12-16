Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza da 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Alanyurt yolu üzerinde seyir halinde olan Davut Doğukan D. yönetimindeki 35 EDP 84 plakalı otomobil, Alanyurt istikametinden gelip Akpınar Caddesine dönüş yapmakta olan Emre Y. yönetiminde ki 16 Y 0100 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile araçlarda bulunan Alihan Utku Y., Halis S. Ve Yusuf G. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.