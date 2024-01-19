AK Parti’nin Bursa ilçe belediye başkan adaylarının bu hafta açıklanmasını bekleyenlerin heyecanı yarım kaldı. Edinilen bilgiye göre AK Parti Bursa adaylarını önümüzdeki hafta masaya yatıracak. Yaklaşık 2 aydır çok sayıda anket çalışması yapılan ilçelerden İnegöl’de adayın tespit edildiği, sadece açıklanmasının beklendiği düşünülüyordu.

Ancak son haftalarda Ankara nezdinde yapılan kulisler sonrası İnegöl adayının henüz netlik kazanmadığı görüldü. Bu gelişmeyi doğrulayan en büyük bulgu ise tamamlandığı düşünülen anket çalışmalarının yeniden başlaması gösterildi.

Özellikle Pazartesi gününden bu yana 4-5 ayrı soru başlığı ile aranan İnegöllere beklentileri soruldu. Anketlerden birinde “AK Parti’de aday adayı olan isimlerden hangisinin belediye başkanı olmasını istersiniz?“ sorusu yöneltilirken, diğerlerinde ise AK Parti aday adayları diğer siyasi partilerin adayları ile yarıştırıldı.

İnegöl’de kafaları karıştıran anketlerin hafta sonuna kadar devam edeceği öğrenildi. Bu arada AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre AK Parti Genel Merkez Seçim Strateji Kurulu Başkanlığını yürüten Bursa Milletvekili Efkan Ala başkanlığında ki heyet önümüzde ki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek, Bursa ilçe belediye başkan adaylarını netleştirecek. İlçe ilçe yapılacak değerlendirmeler sonucu nihai karar verilecek. Sonuçların önümüzde ki hafta içinde netleşmesi bekleniyor.