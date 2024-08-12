Bursa'nın İnegöl ilçesinde bebek arabasından düşerek yaralanan 2 aylık bebeği, özel halk otobüsü şoförü acile yetiştirdi.

Olay Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Şoför Medeni Bulut yönetimindeki otobüse binen aile, bebek arabasından 2 aylık bebeği yere düşürdü. Yaralanan bebeği gören özel halk otobüsü şoförü, hiç düşünmeden Acil servise gitmek üzere yola çıktı. Şoförün hızla Acile getirdiği bebek tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: şerife öz