Olay dün İnegöl'ün kırsal Karalar Mahallesi TOKİ 3. Etap konutlarında meydana geldi. 6 katlı apartmanın 4. Katında ikamet eden Bircan A. (47), balkona çıktı. Balkondan sarkan kadın dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruduğu kadın yoğun bakıma alındı. Kadın, olaydan 1 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Öznur Dede