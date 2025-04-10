Kaza 25 Eylül 2024 tarihinde Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Nihat T. (55) yönetimindeki 16 M 06156 plakalı özel halk minibüsü, bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan Necmettin Atay(70)'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralanırken, ani fren nedeniyle minibüsünteki yolcu Gökçek B.(75) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
196 gündür( 6 ay 15) yoğun bakımda tedavi gören adam dün hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden adam Suyolu camiinde kılınan cenaze namazının ardından Akhisar mahallesindeki mezarlıktan toprağa verildi.
Muhabir: Şerife öz