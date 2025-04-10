Ons 3158 dolara çıktı ve tarihi zirveye dayandı. Kapalıçarşı’da gram altın satış fiyatı ise 3940 TL’ye yükseldi ve 4 bin TL’ye oldukça yaklaştı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ise günü %0,68 yükselişle 9338 puandan tamamladı.

Tarife geriliminin ABD-Çin arasında devam etmesi ve diğer ülkeler için getirilen muafiyetin ardından altın fiyatlarında yaşanan yükseliş devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bugün 3158 doları test etti ve tarihî zirve olan 3168 dolara oldukça yaklaştı.

ABD’de açıklanan mart ayı TÜFE verisinin %0,1 artış beklentisine karşılık %-0,1 gerilemesi de FED’e dair faiz indirimi beklentilerini destekledi. Ons altın, bu veriden de destek bularak rekor seviyelere doğru hareketlendi.

İçeride de spot piyasada gram altın fiyatı 3850 TL’ye yükseldi. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı akşam saatlerinde 3890-3940 TL alım ve satım aralığında seyrediyor.

Çeyrek altın 6 bin 420 TL, yarım altın 12 bin 840 TL ve tam altın da 25 bin 540 TL’den satılıyor.