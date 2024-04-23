İnegöl’deki Kamu Kurumlarında tarafından oluşturulan 14 takımın katılımıyla gerçekleşecek turnuvada toplam 56 müsabaka oynanacak. Müsabakalar, Salı ve Perşembe günleri düzenlenecek.

Turnuvanın açılış maçı, 24 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da İnegöl İlçe Milli Eğitim C takımı ile İnegöl Devlet Hastanesi arasında oynanacak. Açılış vuruşunu ise İnegöl Kaymakamı Eren Arslan yapacak. 8 hafta sürecek olan voleybol serüveni, yerel kamu kurumlarını bir araya getirerek rekabet ve dayanışma ruhunu pekiştirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Haber merkezi