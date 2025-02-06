İnegöl'ün TOKİ konutlarındaki gençler araç üzerine yaptıkları kardan adamıyla şehir turu attılar.

İnegöl'ün Fatih mahallesindeki altgeçit yokuşu çarpışan oto pistine döndü.

Olay İnegöl Fatih mahallesi Aşık Veysel caddesinde meydana geldi. Altgeçitten çıkan araçlar, buz pistine dönen yolda yokuş aşağı kontrolden çıkarak birbirine çarptılar. Üst üste kazalar olunca olay yerine polisi ekipleri ve Belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri yolda tuzlama yaptı.

Çocuklar kartopu oynarken, bazıları da aracın arkasında bağladığı kızak kaydılar.