Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen olayda kardeşini bıçakla boğazından ve 3 ayrı yerinden ağır yaralayan ağabey Edirne de yakalandı.

Olay 13 Mart saat 19.30 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesi Pirinçlik caddesinde bulunan bir evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olan Süleyman K.,(35) beraber yaşadığı kardeşi Ali K.(32) ile tartıştı. Öfkelenen ağabey elindeki bıçakla kardeşini boğazından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan genç, yakınları tarafından özel araçla özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan genç, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen genç, ameliyata alındı.

EDİRNE DE YAKALANDI

Olayın ardından Edirne'ye kaçan ağabey polis ekiplerince yakalandı. Edirne Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ