00.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Arap Cami sokakta meydana gelen olayda, E.G.(16) arkadaşları ile birlikte aralarında Hani Kasım’ında(23) olduğu grupla kavga etmişti.

İddiaya göre yaşanan arbede de bıçaklar konuştu. Birbirlerine bıçak sallayan grup, olay yerini meydan savaşına çevirdi. Çıkan kavgada 16 yaşında ki E.G, karşı grupta yer alan Hani Kasım(23)'ı bıçaklayarak yaraladı. E.G emniyet güçlerince yakalandı.

Aldığı bıçak darbesiyle ağır şekilde yaralanan Hani Kasım kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi göz altına alınırken, çocuk yaşta katil olmakla suçlanan E.G'in babasından açıklama geldi.

OĞLUM KENDİNİ SAVUNDU

Baba Ferhat G., Çerkez Ferhat isimli, sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada “25 kişi 4 kişiye saldırıyor. İnegöl yerel haber ajansları bir kişiyi hunharca öldürüyor deniyor, ne kolay insanları karalamak. Peki şöyle bir şey diyeceğim, ölen şahıs tek kişiydi de 3 kişiyi yaralayıp benim oğlumu nasıl bıçakladı. Kendini korumasa kalbinden yaralanacaktı. Hak mı? Adalet nerede? Niye kimse bunlara dur demiyor? Benim oğlumun gençliği gitti. Kim hesabını verecek?” dedi.



SEN KENDİNE YAKIŞANI YAPTIN

Sosyal medya hesabından oğluna da seslenen Ferhat G., “Dik dur yiğidim, başın öne eğilmesin. Duruşun asaletindendir. Sen sana yakışanı yaptın. Allaha emanet olasın. Baban her zaman yanında” dedi.