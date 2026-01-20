Kaza saat 01.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Ortaköy mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ortaköy Mahallesinden İnegöl merkeze seyir halinde olan sürücü Selahattin Y.(27) yönetimindeki 16 FC 849 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu ağaç hurdaya döndü. Kazanın ardından olay yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu araçtaki yolcular Sena Arslan(24) ve Şilan Kızılveren(23) hayatını kaybederken, sürücü ile yolcu Onur C.(24) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Polis hayatını kaybeden kadınların kimliklerini belirlemek için çalışma başlattılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Öznur Dede