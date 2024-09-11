Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.



Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Sürücü Ahmet O.(26) yönetimindeki 16 NLS 06 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmekte olan Sürücü yönetimindeki 16 BGP 594 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ile arkasında arkadaşı ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.