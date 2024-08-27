60 yaşındaki Rahmi Öztürk, ikamet ettiği Akhisar mahallesindeki evinden dün çıktı ve bir daha geri dönmedi. Akşam saatlerinde eve gelmediğini için adamı merak eden ailesi Jandarma komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma komutanlığı ekipleri nezaretinde AFAD, İNDAK, İHH, ANDA Arama ve Kurtarma ekipleri arama çalışması başlattılar. 100 kişilik ekip en son pazar günü görüldüğü Edebey mahallesindeki bağevinin çevresinde aramalarını sürdürüyor.

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16 saat süren çalışma sonucu ekipler, kayıp adamı bir armut bahçesinde ölü halde buldular. İlk belirlemelere göre cinayet şüphesinin olmadığı öğrenildi. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ