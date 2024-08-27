Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi tarafından düzenlenen yaz okulunda çocuklar yaban hayatını tanıyarak unutamayacakları bir deneyim yaşadılar.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında Eskişehir’e kazandırılan ve şehir turizmine kattığı hareketin yanı sıra yaralı hayvanların tedavilerini üstlenerek yaban hayatını koruyan Hayvanat Bahçesi, çocuklar için hayata geçirdiği atölyeler ve eğitimler ile de farkındalık yaratıyor.

Bu kapsamda 20-23 Ağustos tarihleri arasında 8-10 yaş çocuklar için düzenlenen yaz okulunda 4 gün boyunca eğitici ve eğlendirici atölyeler gerçekleştirildi.

Yaz okuluna katılan çocuklar “Küçük Bakıcılar” konseptinde Hayvanat Bahçesi’nde atölyeler kapsamında kendilerine verilen görevleri gerçekleştirdiler.

Hayal ettikleri hayvanat bahçesini tasarlayan çocuklar “Hayvanat bahçesi nasıl kurulur? Nelere dikkat edilir? Nelere ihtiyaç duyulur?” sorularının cevabını aradılar.

Yaban hayatını yakından gözlemleme şansı bulan çocuklar, birçok farklı tür hakkında da yeni bilgiler öğrendiler. Yaz okulu atölyeleri katılım belgelerinin verilmesiyle tamamlandı. Veliler düzenlenen etkinlik nedeniyle Hayvanat Bahçesi yetkililerine teşekkür ettiler.