İnegöl Mesudiye mahallesi Avarlar kavşağında meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Mesudiye mahallesi Yıldırım caddesi üzerinde meydana geldi. Yıldırım caddesi üzerinde ters yönde seyreden sürücü Mehmet Zeki G.(57) yönetimindeki 16 BAR 199 plakalı motosiklet, Mesudiye mahallesi Pazarcık sokaktan çıkış yapan sürücü Hüseyin A.(46) yönetimindekim16 KCA 85 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ