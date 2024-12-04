Bursa’da yalnız yaşayan ve kendi isteği ile yaklaşık 1.5 yıl önce İnegöl’e bağlı Yeniceköy Mahallesinde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İnegöl Belediyesi Fatma Göztepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleşen 74 yaşındaki Mehmet Öztürk, 20 Ekim 2024’de geçirdiği trafik kazası sonrası olay yerinde hayatını kaybetti.

Acı haberi alan yakınları cenazesini almak geldiği İnegöl’de sürprizle karşılaştı. İnegöl Cumhuriyet Savcılığınca Otopsisi yapılan yaşlı adamın kaza sonucu öldüğünün tespit edilmesinden sonra, naaşının Uludağ üniversitesi Anatomi Bilim Dalına teslim edildiği bildirildi.

74 yaşındaki Mehmet Öztürk’ün, ölmesi durumunda bedeninin Üniversitelerde kadavra olarak kullanılması için bağışta bulunduğu tespit edildi.

Kadavra bağışları, Tıp Fakültelerinin Anatomi Bilim Dallarında, üniversite öğrencilerinin eğitimi için eğitim ve araştırma yapılması maksadıyla yasal ve etik kurallar esas alınarak belli bir süreyle ya da süresiz bağışlanmasıyla mümkün oluyor.

Hayatını kaybeden Mehmet Öztürk’ün kadavra bağışını belirli bir süre için değil, süresiz bağışta bulunduğu öğrenildi.

Gazetemize açıklama yapan kardeşi Seyfettin Öztürk, “Hayata yalnız bir şekilde göz yuman abimizin acısını içimizde hissediyoruz. O’nun bir mezarı bile olmayacak. Allah mekanını cennet eylesin. O’nu bundan sonra yaptığı kadavra bağışı ile hatırlayacağız. Kadavrası, Anatomi bilimi ve Tıp Fakültelerinde okuyan çocuklarımızın gelişimine hizmet edecek. Biz kendisinden razıydık, Allah’ta o’ndan razı olsun” diye konuştu.

Seyfettin Öztürk ayrıca, Uludağ Üniversitesi Anatomi Bilim Dalına gönderilen kadavranın 6 ay ilaçlı bir havuzda bekletildikten sonra, eğitim ve araştırmaya uygun hale geleceğinin kendilerine iletildiğini de aktardı.