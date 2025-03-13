Bursa-Ankara karayolu üzerinde Şehitler ve Çitli mahalleleri ile Ağaç İşleri bölümü girişi mevkiinde ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçilmesi adına Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Farklı Seviyeli Kavşak çalışması yapılmaya başlandı.

Öncelikli olarak Şehitler ve Ağaç İşleri kavşaklarında başlayan çalışmalar hızlanırken, Çitli mahallesi kavşağının ise yıl sonuna kadar başlaması bekleniyor.

Şehitler ve Ağaç İşleri kavşaklarında yan yol çalışmaları yapılırken, bu 3 kavşağın toplam maliyetinin 250 milyon lirayı bulması bekleniyor.

Yapılan yol yatırımlarıyla ilgili gazetemize özel bir açıklama yapan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş,

“Bursa-Ankara karayolu üzerinde trafik yoğunluğu fazla olan Şehitler Mahallesi hemzemin kavşağında birçok ölümlü ve yaralanmalı kazalar meydana geliyor. Vatandaşlarımız mahalleye giriş ve çıkışlarda büyük sıkıntılar yaşanmakta. Trafik, can ve mal güvenliğinin sağlanması için Şehitler Mahallesi girişinde Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından Farklı Seviyeli Kavşak çalışması başlatıldı. Kavşak çalışması yıl içerisinde bitirilecek”

dedi.

Bursa-Ankara karayolu üzerinde Ağaç İşleri Mobilyacılar Sanayi Sitesi girişinde kavşak çalışmasının devam ettiğini ifade eden Başkan Durmuş,

“Ağaç İşleri Mobilyacılar Sanayi Sitesine giriş ve çıkışlar güzergah üzerindeki Ağaç İşleri Sinyalize Kavşağından sağlanmakta. Özellikle iş giriş ve çıkış saatlerinde kavşak üzerindeki trafik yoğunluğundan dolayı trafik sıkışıklıkları yaşanmakta. Bahse konu kesimdeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Karayollarımız tarafından Ağaç İşleri Farklı Seviyeli Kavşak çalışması başlatıldı. Kavşak yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor”

diye konuştu.