Mahmudiye mahallesinde mobilya fabrikasına keşif için gelen Hakim ve heyetine saldırı girişiminde bulunan 3 şahıs, gözaltına alındı.

Olay Mahmudiye mahallesi Mucit sokakta bulunan bir mobilya firmasında meydana geldi. İşyerine keşif için gelen Hakim ve beraberindeki ekip, inceleme yapmak istedikleri sırada işyeri yetkililerinin hakaret ve saldırı girişimibe maruz kaldılar. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahkeme heyetine, zorluk çıkaran 3 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ