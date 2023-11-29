Altınordu'nun 1. Lig'deki bazı oyuncularının şike teklifleri ortaya çıkarıldı.

Geçtiğimiz sezon yaşanan olaya dair WhatsApp yazışmalarını paylaşan Gazeteci Murat Ağırel, Altınordu futbolcularının açıkça şike teklif ettiğini belgeledi. Oyuncuların, Eyüpspor'a maçı vermek karşılığında 100 bin euro talep ettiği ortaya çıktı.

Gazeteci Ağırel'in canlı yayında aktardığına göre, futbolcuların attığı WhatsApp mesajında şu ifadeler yer alıyor;

Futbolcular: "Başkanım hoş geldiniz. Biz Altınordu'dan 2 futbolcuyuz. Maça ilk 11 çıkıyoruz. Bu sezon Süper Lig'i en fazla siz hak ettiniz." Dilan Polat Soruşturması Genişletilmişti.. O fotoğraftaki " Şampiyonlar Ligi" 'ne yurtdışı yasağı geldi Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya: "Teşekkürler, isminiz ne çocuklar?" Futbolcular: "Bizim için sezon bitti sayılır. Başkanım isim biraz tehlikeli olur bizim için. Bu maç sizin için bir şeyler yapmak istiyoruz. İster misiniz? Maçı istediğiniz şekilde bitirmeyi sağlarız."

Eyüpspor Başkanı hemen telefonla Altınordu Kulübü yetkililerini arayarak yaşanan durumu iletti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama veya hamle gelmemesi, sosyal medyada büyük tepki ve spekülasyonlara neden oldu.

Şike iddialarının yankı bulmasıyla birlikte, söz konusu oyuncuların isimlerinin henüz ortaya çıkmamış olması ve hala aktif olarak futbol sahalarında yer almaları, Türk taraftarlarını derinden endişelendiriyor.