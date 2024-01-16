İnegöl Belediyesi 2023 yılında hem merkezde hem kırsalda aralıksız şekilde sürdürdüğü çalışmalarla dönemin en yoğun senesini yaşadı. Özellikle kırsal mahallelerde yıl içerisinde 22 mahallede 95 bin 600 m2 parke taş uygulaması gerçekleştirilirken, yeni yılda da bu çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor.

BAŞKAN TABAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Alt yapısı tamamlanan bölgelerde yol kaplama çalışmalarını gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, son olarak Kulaca Mahallesinde 4 sokakta 4 bin m2 parke taş uygulaması için çalışmalara başladı. Büyük ölçüde tamamlanan uygulamanın kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, Belediye Başkanı Alper Taban da Pazartesi günü beraberindeki heyetle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

2024’TE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDİYORUZ

Başkan Taban, burada konuya ilişkin açıklama da yaparak şu ifadelere değindi: “Kulaca Mahallemizde teşkilat üyelerimiz, muhtarımız ve mahalle sakinlerimizle birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz. Bildiğiniz üzere özellikle 2023 yılından itibaren yol kaplama çalışmalarınca ciddi çalışmalar ortaya koyduk. Geçtiğimiz yıl 95 bin m2 parke taş uygulaması yaparak içinde bulunduğumuz dönemin en fazla iş yapılan sürecini yaşadık. 2024 yılında da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Kulaca Mahallemizde de 4 bin m2 parke taş uygulamaları devam ediyor. Arkadaşlarımız işin büyük kısmını tamamladı, kalan kısmı da en kısa sürede bitirilecek. Daha önce bu yollar ham yol dediğimiz üzerine malzeme atılmış yollardı. Yazın toz kışın çamur sorunu yaşanıyordu. Bunları gidermek adına da alt yapısı tamamlanmış bölgelerde çalışmalarımızı yapıyoruz”