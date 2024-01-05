Merkezde ve kırsalda hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde özellikle alt yapısı tamamlanan bölgelerde yol kaplama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 2023 yılında 22 mahallede 95 bin 600 m2 parke taş uygulaması yapıldı.

KIRSAL MAHALLELERDE YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Hava şartları uygun olduğu sürece yapım çalışmalarına ara vermeksizin devam eden İnegöl Belediyesi, son olarak Bilalköy Mahallesinde parke taş uygulamasının yapımına başladı. Alt yapı çalışmaları tamamlanan 5 sokakta 5500 m2 parke taş uygulaması için ekipler sahaya indi. Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, beraberindeki heyetle birlikte bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Fevzi Dülger, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade ederek, mahalle sakinlerine yapılan uygulamanın hayırlı olmasını diledi.